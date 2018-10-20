Более 120 миллионов рублей выплачено семьям погибших и пострадавших в керченской трагедии

Симферополь, 20 октября. Более 120 миллионов рублей выплачено семьям погибших и пострадавших в Керченском политехническом колледже, выплаты правительством Крыма из резервного фонда продолжатся. Об этом сообщила министр финансов республики Ирина Кивико, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, выплатами денежных средств родственникам жертв трагедии в Керчи занимаются Минфин и Минтруда России.

«Выплатили 126,5 миллионов из резервного фонда правительства за вчера и позавчера семьям погибших. Сегодня 6,5 миллионов выплатили пострадавшим», — рассказала министр.

При этом, добавила Кивико, совершено 992 платежа по благотворительным взносам на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Сбор благотворительных средств от физических и юридических лиц на специальный счет продолжается, эти суммы переведут в понедельник, согласно рабочему графику банков.

Напомним, трагедия в Керчи произошла в среду, 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погибли 16 студентов и пять работников учебного заведения, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, их срочно госпитализировали.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что из крымского отделения Фонда социального страхования семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей, родным пострадавших в трагедии — 500 тысяч рублей. При этом из федерального бюджета семьям погибших перечислят также по 1 миллиону рублей, а родные пострадавших получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученных ранений.