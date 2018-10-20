Метеорит весом почти полтонны нашли во Франции

Париж, 20 октября. Во Франции обнаружен метеорит массой 477 килограммов, который стал самой крупной находкой в истории страны. Об этом сообщает пресс-служба астрономического общества Франции.

Метеорит был обнаружен в начале октября на северо-востоке Франции в департаменте Об. Метеорит находился на глубине метра под землей. По предварительным данным, метеорит мог упасть на Землю более 55 тысяч лет назад. В настоящее время ученые занимаются изучением метеорита. Результаты исследования будут представлены широкой публике в начале 2019 года.

К настоящему моменту это метеорит стал самым большим космическим телом, обнаруженным во Франции. Ранее самым крупным считался метеорит, который был найден в коммуне Ле-Мон-Дье, его вес составляет 435 килограммов.