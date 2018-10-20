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Путин провел неформальную встречу с главами Казахстана и Узбекистана

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Путин провел неформальную встречу с главами Казахстана и Узбекистана

Астана, 20 октября. Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.

Встреча лидеров России, Узбекистана и Казахстана проходила в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана. Президенты обсудили сотрудничество стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечается, что встреча носила неформальный характер.

«Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан в рамках СНГ и других международных организаций», — рассказали в пресс-службе администрации Назарбаева.

Путин провел неформальную встречу с главами Казахстана и Узбекистана

В пресс-службе Кремля подтвердили факт встречи. В Москве отметили, что российский лидер задержался после государственного визита в Узбекистан, который состоялся накануне.

Автор: Катерина Иванова
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