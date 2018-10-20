Полиция проверяет место тренировок «керченского стрелка»

Керчь, 20 октября. Сотрудники полиции обследуют территорию у заброшенного завода в Керчи, где Владислав Росляков, устроивший взрыв в политехническом колледже, предположительно тренировался взрывать.

Территория завода находится недалеко от дома Рослякова. Предполагается, что 18-летний студент испытывал самодельные взрывные устройства на поле, а затем там же сжег компьютер, телефон и религиозные книги. Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент территорию оцепили, границы контролирует квадрокоптер.

По словам местных жителей, на территории завода «все время что-то грохочет, мост строят, петарды взывают», поэтому они могли и не услышать пробные взрывы Рослякова.

Напомним, 17 октября студент Росляков устроил стрельбу в колледже. Жертвами трагедии стали 16 студентов и пять сотрудников учебного учреждения. В настоящий момент в больницах страны находятся 45 пострадавших, из них трое – в крайне тяжелом состоянии.