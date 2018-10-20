Сирия: очередные «сопутствующие потери» при бомбежке США в Дейр-эз-Зоре — больше 60 погибших

ВВС международной коалиции во главе с США провели новую серию авианалетов в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли свыше 60 человек, сообщает SANA News. Под ударом, в частности, оказалась мечеть в городе Ас-Суса. Подробнее о случившемся читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Первая бомбардировка велась по мечети Аль-Осман, которая в итоге оказалась практически полностью разрушенной. Информационный канал в Telegram Directorate 4 опубликовал видеозапись, на которой запечатлены руины здания, погибшие и раненные гражданские лица, окровавленные части одежды. Также зафиксировано, как спасатели и простые очевидцы оказывают первую помощь выжившим людям. Всего сообщается о более чем 30 убитых.

Другой удар пришелся по поселению Абу Бадран, также находящемуся под контролем боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). В общей сложности на юго-востоке региона из-за этих последних налетов американской авиации погибли 62 мирных жителя.

При этом совсем недавно данные районы, которые курдские Демократические силы Сирии (SDF) при поддержке Соединенных Штатов уже долгие несколько месяцев пытаются отбить у боевиков ИГ1, подверглись также и химической атаке проамериканской коалиции. Так, на прошлой неделе Вашингтон и его союзники сбросили фосфорные бомбы вблизи города Хаджин, из-за чего тоже были ранены и убиты местные жители. Об этом в прошлые выходные также сообщало агентство SANA.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что данный район в провинции Дейр-эз-Зор, до сих пор удерживаемый бандгруппами ИГИЛ1, очевидно, оказался в сфере стратегических интересов США и курдов. Для его захвата они традиционно готовы применять любые боевые средства, невзирая на человеческие жертвы, подчеркнул он в комментарии для ФАН.

«На ряде направлений остатки бандформирований ИГ угрожают интересам Соединенных Штатов и курдских радикалов, курируемых ими. Это может быть контроль над какими-то конкретными важными территориями или же над крупными нефтяными месторождениями, которые сосредоточены в большом количестве в этом регионе. В таких случаях американцы как раз и проводят подобные массированные воздушные атаки, в том числе с использованием фосфорных снарядов. Однако удары зачастую приходятся по жилым районам населенных пунктов или мечетям, как сейчас», — заметил востоковед.

Дело в том, что гражданские объекты, действительно, нередко используются джихадистами в качестве командных пунктов или складов с оружием, однако ВВС США почему-то не считают необходимым удостовериться в точности разведданных, из-за чего за все время сирийского конфликта ими были убиты тысячи мирных граждан.

«Иногда исламисты разворачивают в мечетях свои штабы и опорные пункты из расчета на то, что по ним не будут вестись авиаудары. Но довольно часто американские самолеты ведут бомбардировки просто по тем территориям, где по их информации находятся боевики. Как и теперь, уже многократно случалось, что эти данные оказывались неверными, и гибли невинные люди. Так бывало и в Ираке, и в других странах, где действовали американцы. Их тактика в том, чтобы наносить удары авиацией с целью минимизировать собственный ущерб и при этом нанести максимальный урон противнику, не обращая внимания на мирные жертвы, которые для США являются лишь сопутствующими потерями», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что о данных варварских действиях Вашингтона и его союзников почти невозможно узнать из западных или других проамериканских СМИ. Международные организации, в том числе ООН, тоже намеренно игнорируют такие происшествия.

«Это политика двойных стандартов в действии. Мы видим массу фейковых кампании, о которых говорят все, — это и отравление в Солсбери, и якобы вмешательство российских хакеров в выборы в Штатах. Это сразу же находит колоссальное освещение в таких СМИ. При этом о реальных фактах они зачастую не говорят. О таких, как эти жестокие бомбардировки США в Дейр-эз-Зоре», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.