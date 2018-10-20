Дамаск, 20 октября. Почти 150 беженцев вернулись из Ливана на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) за минувшие сутки, еще 42 человека прибыли из Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки с территории иностранных государств возвратились 182 гражданина САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 140 беженцев, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 42 сирийских гражданина», — говорится в сообщении​​​.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в Восточную Гуту прибыли 18 сирийцев. В минувшую пятницу самолетом Ил-76 Минобороны РФ доставлено в САР 12 тонн гуманитарного груза.

При этом инженерные подразделения Сирии разминировали восемь гектар территории, а также девять зданий и два километра дорог, ликвидировав при этом 35 взрывоопасных предметов.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео возвращения беженцев через переправу в Дамаске. Сотни сирийских вынужденных переселенцев вернулись в свои родные города через Зомрани в западном районе Каламуна.