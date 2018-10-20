Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: более 180 беженцев вернулись за сутки из Ливана и Иордании

56
0 Оставить комментарий

Сирия: более 180 беженцев вернулись за сутки из Ливана и Иордании

Дамаск, 20 октября. Почти 150 беженцев вернулись из Ливана на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) за минувшие сутки, еще 42 человека прибыли из Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки с территории иностранных государств возвратились 182 гражданина САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 140 беженцев, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 42 сирийских гражданина», — говорится в сообщении​​​.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в Восточную Гуту прибыли 18 сирийцев. В минувшую пятницу самолетом Ил-76 Минобороны РФ доставлено в САР 12 тонн гуманитарного груза.

При этом инженерные подразделения Сирии разминировали восемь гектар территории, а также девять зданий и два километра дорог, ликвидировав при этом 35 взрывоопасных предметов.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео возвращения беженцев через переправу в Дамаске. Сотни сирийских вынужденных переселенцев вернулись в свои родные города через Зомрани в западном районе Каламуна.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое