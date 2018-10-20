Сирия потребовала от ООН расследовать удар коалиции по мирным жителям

Дамаск, 20 октября. Министерство иностранных дел Сирии направило в ООН письмо с обвинениями в адрес международной коалиции во главе с США по факту авиаудара по домам мирных жителей в городе Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA.

Власти САР обвинили международную коалицию в нарушении международного права. Дамаск требует ООН провести расследование по факту гибели населения. В заявлении говорится, что США не борются с терроризмом в САР, а атакуют мирных жителей.

Напомним, более 60 мирных жителей погибли из-за авиаударов, нанесенных коалицией по двум поселкам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В Пентагоне заявили, что осведомлены о ситуации в Дейр-эз-Зоре. В настоящий момент инцидент расследуется, подробная информация будет выпущена в «соответствующее время».

Напомним, международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно, без согласия официально Дамаска.