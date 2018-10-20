Киевлян обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

Киев, 20 октября. Киевские власти обязали жителей города доплачивать за газ, если в доме нет горячего водоснабжения. Доплата за газ составляет «сотни гривен».

Жители Киева получили квитанции на оплату газа по повышенному тарифу. В документах «Киевгаза» указано, что при наличии горячего водоснабжения в доме норма потребления газа составляет 3,3 кубических метров. Если же в доме нет горячей воды, то норма составляет 5,4 кубических метров. При этом напротив графы об оплате газа указаны «сотни гривен», сообщает «Укринформ».

Ранее власти Украины утвердили повышение цен на газ для населения на 23,5%. С 1 ноября стоимость тысячи кубических метров газа составит 8,5 тысячи гривен. Повышение цены на газ для населения является одним из условий МВФ для выдачи очередного транша.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал отказаться от центрального горячего водоснабжения. Кличко считает, что город тратит слишком много денег на содержание тепловых сетей и нагрев воды.

Киев переживает настоящую коммунальную катастрофу. Горожане не видели горячую воду с мая. Однако в августе тысячи киевлян получили внушительные счета за горячую воду. Многие уже привыкли и относятся к коммунальным проблемам с иронией. Ситуация, когда целые районы остаются без водоснабжения, уже не вызывает негодования.