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Опубликовано новое фото «керченского стрелка» в момент нападения

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Опубликовано новое фото «керченского стрелка» в момент нападения

Керчь, 20 октября. Новый снимок студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрывы, появилось в Сети.

На снимке так называемый «керченский стрелок» запечатлен в коридоре учебного заведения. В руках Росляков держит ружье, которое использовал при атаке. Фотография является стоп-кадром, сделанным с камер видеонаблюдения колледжа, передает РЕН ТВ.

Напомним, в среду, 17 августа, четверокурсник открыл огонь по учащимся керченского колледжа. Кроме того, в здании прогремели взрывы. Жертвами трагедии стали 21 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести. Тело Рослякова обнаружили на втором этаже здания возле библиотеки, при нем были документы и сумка со взрывчаткой. Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с произошедшей трагедией объявил трехдневный траур.

Ранее источник Федерального агентства новостей в следствии сообщил, что родственники «керченского стрелка» до сих пор не пришли за его телом в морг, несмотря на то, что патологоанатомы провели все необходимые экспертизы и готовы выдать справку о смерти Рослякова.

Автор: Екатерина Кухарева
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