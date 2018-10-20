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Вице-премьер Бельгии рассказал о конструктивных переговорах с Голиковой

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Вице-премьер Бельгии рассказал о конструктивных переговорах с Голиковой

Брюссель, 20 октября. Вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс рассказал на своей странице в Twitter о конструктивной встрече с заместителем председателя правительства РФ по социальным вопросам Татьяной Голиковой.

Рейдерс, который также занимает в Бельгии пост министра иностранных дел, и Голикова встретились в Брюсселе. Она оба выступали сопредседателями смешанной комиссии по экономическому взаиможействию между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом.

Вице-премьер Бельгии рассказал о конструктивных переговорах с Голиковой

«Я провел конструктивную встречу с вице-премьером России Татьяной Голиковой, чтобы обсудить наши двусторонние деловые отношения и интересы бельгийских компаний в России», — написал после переговоров вице-премьер Бельгии.

Вице-премьер Бельгии рассказал о конструктивных переговорах с Голиковой

Бельгия, Россия и Люксембург сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, промышленности, инноваций, труда и социальной защиты и по многих другим направлениям.

Автор: Катерина Иванова
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