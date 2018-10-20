Эксперт оценил перспективы «Росатома» в Африке

Москва, 20 октября. Госкорпорация «Росатом» открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными странами, в том числе с государствами Африки. Об этом заявил заместитель директора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Георгий Тихомиров.

Отметим, что «Росатом» реализует более 30 проектов в 12 странах мира. Накануне президент РФ Владимир Путин и президент РУ Шавкат Мирзиеев ознакомились с макетом АЭС, строительство которой запланировано в Узбекистане. Кроме того в 2024 году будет запущен первый энергоблок АЭС «Эд-Дабаа» в Египте.

Однако «Росатом» работает не только с масштабными проектами, но и с проектами реакторов малых мощностей. Один из них реализован и установлен на плавучей АЭС «Академик Ломоносов». По словам Тихомирова, если данная разработка докажет свою конкурентоспособность, то сможет выйти на рынок.

Эксперт также оценил перспективы «Росатома» в Африке: в странах континента имеются залежи урана. Георгий Тихомиров отметил, что между Россией и странами африканского континента ведутся переговоры о поставках этого металла.

«Я думаю, что «Росатом» открыт для всех стран, кто хотел бы с ним сотрудничать», — сказал Тихомиров в комментарии изданию «Слово и Дело».

По его словам, в «МИФИ» сейчас учатся студенты из 50 стран, в том числе из государств Африки. Однако эксперт считает, что строительство АЭС в странах африканского континента будет возможно только тогда, когда будет подготовлен весь необходимый персонал, инфраструктура и безопасные условия для реализации проекта.