Тунис, 20 октября. Многочисленные жертвы природной стихии продемонстрировали неспособность властей Туниса обеспечить безопасность в стране и работу государственных структур, считает преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Григорий Лукьянов.

«На сегодняшние удары стихии властям Туниса просто нечем адекватно ответить <…> Потому опасность для жизней людей в стране представляют даже ливни», — заявил Лукьянов в беседе в ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отмечает, что политические проблемы в Тунисе усугубляются не только стихией и неспособностью властей совладать с последствиями, но и экономическими трудностями, доводящими страну до коллапса. Дорожающие товары довели население страны до нищеты, при этом Тунис продолжает активно занимать средства у МВФ. Однако заемы не только не приводят к росту экономики, а наоборот лишь усугубляют финансовую кабалу страны.

Напомним, в результате наводнения в Тунисе погибли пять человек, еще десятки признаны пропавшими без вести. Премьер-министр страны Юсеф Аль-Шахед призвал граждан «проявлять осторожность». По его словам, в стране разрушены около полусотни дорог, населенные пункты оказались отрезы от цивилизации. Высокий уровень воды привел к нарушениям в работе транспорта и коммуникаций.