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Падение воздушной гимнастки в цирке Новокузнецка попало на видео

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Падение воздушной гимнастки в цирке Новокузнецка попало на видео

Новокузнецк, 20 октября. В цирке Новокузнецка 19-летняя гимнастка упала с пятиметровой высоты во время выступления на детском фестивале циркового искусства «Под сводом старого шатра».

Участница из Красноярска выполняла трюк без страховки. Она должна была подняться на полотне, однако узлы развязались и девушка упала. К ней подоспел медицинский работник и еще несколько сотрудников фестиваля.

Как сообщает «Газета Кемерова», пострадавшую вынесли с арены, где она пришла в себя. На место инцидента прибыла скорая помощь, гимнастку госпитализировали. Телеканал «360» опубликовал видео падения девушки. 

Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, у нее диагностировали перелом позвоночника.

Автор: Ирина Селезнева
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