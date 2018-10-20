Эксперт назвал три сценария поведения американских акционеров «Яндекса» после покупки Сбербанком

Федеральное агентство новостей узнало о возможной реакции американских акционеров «Яндекса» на покупку Сбербанком 30% акций интернет-холдинга.

Зарегистрированное в Нидерландах акционерное общество Yandex N.V. владеет 100% уставного капитала «Яндекса». Один из основателей российского интернет-гиганта Илья Сегалович говорил, что решение о создании материнской компании «Яндекса» за рубежом было связано с несовершенством российского законодательства об акционерных обществах.

Ведущими институциональными держателями акций Yandex N.V. являются иностранные компании. Так, 5,08% акций принадлежит американской компании Wellington Management Company, LLP, 4,09% — американской FMR, LLC, 3,18% — американской Capital Research Global Investors, 3,07% — американской Oppenheimer Funds, Inc., 2,94% — французской Carmignac Gestion, 2,13% — американской Morgan Stanley, 2,12% — американской Blackrock Inc., 1,98% — американской Melvin Capital Management LP, 1,87% — американскому банку Wells Fargo & Company и 1,63% — американской Harding Loevner LLC.

Президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта в 2014 году, раскритиковал факт участия иностранного капитала в «Яндексе». Однако в компании заявили, что «финансовые интересы инвесторов и управление компанией в «Яндексе» всегда были разделены».

Тем не менее аналитики полагают, что приобретение Сбербанком 30% акций «Яндекса», которое активно обсуждается последние два дня, все же повлияет на структуру иностранного капитала в российском интернет-холдинге.

Дело в том, что эта новость уже отрицательно сказалась на стоимости акций «Яндекса»: 18 октября бумаги на Nasdaq подешевели сразу на 17,81% — до отметки 29,49 доллара за одну акцию, а 19 октября стоимость акций Yandex N.V. снизилась еще на 7,02% — до 27,42 доллара за штуку.

И это падение продолжится, уверены эксперты, поскольку действия игроков рынка носят панический характер: инвесторы опасаются, что за сделкой Сбербанка и «Яндекса» стоит стремление российских властей контролировать крупнейший в РФ интернет-холдинг. Так, например, аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что падение акций из-за этого может составить в конечном итоге 30-50%.

И как в этом случае могут повести себя иностранные акционеры Yandex N.V. — нетрудно догадаться.

По словам Андрея Чечулина, ведущего научного сотрудника Лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, есть три сценария поведения иностранных владельцев акций российского интернет-холдинга.