К титулу раскольника Филарета добавили Киево-Печерскую и Почаевскую лавры

Киев, 20 октября. Непризнанный Киевский патриархат заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в его подчинении. Об этом сообщили в пресс-службе патриархата.

В Киевском патриархате отметили, что «в связи с изменениями, которые происходят в украинской православной церкви», Печерская и Почаевская лавры входят в его подчинение.

Синод Киевского патриархата заявил о переименовании своего главы Филарета.

«Полный титул имеет следующую форму: «Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева — матери городов русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит», — говорится в журнале.

По мнению представителей Киевского патриархата, лавры принадлежат ему по соборным решениям еще с 1991 и 1993 годов. Поэтому на данный момент в Киеве якобы лишь констатируют факт.

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение прекратить все отношения с Константинополем в связи с тем, что Константинопольский патриархат снял анафему с двух глав украинских неканонических церквей. Таким образом, Константинополь поддержал церковный раскол на Украине.