«Результаты обнадеживают»: Москвина оценила успехи российских фигуристов на этапе Гран-при

Москва, 20 октября. Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина назвала результаты российских спортсменов в короткой программе на «Скейт Америка» обнадеживающими. Москвина считает, что пары, занявшие первое и второе место по результатам соревнования, заслуживают высокие оценки.

По итогам первого этапа Гран-при пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова получила 71,24 балла, а Алиса Ефимова и Александр Коровин удостоились 62,38 балла, значительно опередив иностранных соперников.

«Пока результаты обнадеживают, и это очень хорошее начало первого этапа Гран-при», — рассказала Москвина в комментарии телеканалу «360».

Москвина тренирует пару Ефимовой и Коровина, которая заняла второе место, уступив паре Тарасовой и Морозова. Тренер отметила, что у пары есть значительное преимущество перед другими участниками.

Москвина считает, что причиной большого количества ошибок могут быть технические или психологические проблемы конкретных пар. Тем не менее все пары проходили акклиматизацию перед соревнованием и адаптировались к разнице во времени. Соревнования проходят в США, поэтому американские и канадские пары имеют явное преимущество, однако находятся позади российский спортсменов, что еще раз подтверждает профессионализм фигуристов из России.