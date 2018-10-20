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МИД РФ предупредил россиян о приостановке авиасообщения с Сицилией из-за шторма

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МИД РФ предупредил россиян о приостановке авиасообщения с Сицилией из-за шторма

Москва, 20 октября. Несколько населенных пунктов на итальянском острове Сицилия оказались в зоне подтопления из-за сильного шторма. Об этом сообщает Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

По данным ведомства, в результате сильного шторма было приостановлено авиасообщение с островом. Кроме того, на восточном побережье Сицилии были подтоплены несколько населенных пунктов, а также заблокировано движение автотранспорта. Также стихия внесла существенны коррективы в расписание местного железнодорожного транспорта. Наиболее трудная ситуация была зафиксирована в провинции Сиракуза.                          

 

Автор: Артем Никулин
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