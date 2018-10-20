МИД РФ предупредил россиян о приостановке авиасообщения с Сицилией из-за шторма
Москва, 20 октября. Несколько населенных пунктов на итальянском острове Сицилия оказались в зоне подтопления из-за сильного шторма. Об этом сообщает Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.
По данным ведомства, в результате сильного шторма было приостановлено авиасообщение с островом. Кроме того, на восточном побережье Сицилии были подтоплены несколько населенных пунктов, а также заблокировано движение автотранспорта. Также стихия внесла существенны коррективы в расписание местного железнодорожного транспорта. Наиболее трудная ситуация была зафиксирована в провинции Сиракуза.
#Италия - сильный шторм достиг берегов о. Сицилия; в результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова; затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта pic.twitter.com/bFSsgdvgL1— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) 20 октября 2018 г.