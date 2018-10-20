В Совфеде усомнились в планах США выйти из договора о РСМД

Москва, 20 октября. В Вашингтоне на самом деле еще до конца не определились с дальнейшей судьбой совместного с РФ Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на заявления о готовности США из него выйти. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, в США вокруг договора столкнулись разные интересы – от лобби ВПК до мнения союзников в Европе, которые рассматривают ракеты средней дальности как не тактическую, а стратегическую угрозу. В связи с этим, отметил Косачев, в Вашингтоне развернулось обсуждение, необходим ли им договор, передает ТАСС.

В то же время со стороны Москвы, добавил он, было бы верным продолжать предлагать открытый и честный разговор по данному вопросу и высказывать готовность сохранить такой важный институт в сфере международной безопасности.

«Если его все же разрушат, то вина будет на Вашингтоне», — заключил Косачев.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на свои источники сообщила о том, что советник президента США по Национальной безопасности Джон Болтон выступает с инициативой выхода Вашингтона из ДРСМД. При этом в материале утверждается, что американские власти рассказали европейским партнерам о предложении Болтона. Власти Великобритании с беспокойством восприняли заявления США, поскольку считают, что РСМД является важной частью контроля над вооружениями.

Стоит отметить, что Вашингтон неоднократно заявлял о якобы нарушениях Москвой условий договора. Российские власти отвергали голословные обвинения, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обращал внимание на то, что у Москвы есть вопросы по соблюдению пунктов договора Вашингтоном.