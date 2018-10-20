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Патриархи Антиохии и Сербии призвали Константинополь срочно восстановить братский диалог с РПЦ

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Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X

Белград, 20 октября. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X и Патриарх Сербский Ириней обратились к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом восстановить диалог с Русской православной церковью. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Иоанн X посетил Сербию, где встретился с Патриархом Сербским. Стороны отметили, что из-за церковного раскола на Украине, который поддержал Константинополь, в православном мире складывается опасное положение. Они констатировали, что это «не может далее продолжаться, а значит необходимо остановить «разделения между всеми членами православной церкви».

«По этой причине, учитывая срочную необходимость избежать дальнейшей эскалации сегодняшнего кризиса, сербский и антиохийский патриархи призывают своего собрата, Его всесвятейшество вселенского патриарха, восстановить братский диалог с Русской православной церковью, — говорится в тексте совместного заявления, —  чтобы при братской поддержке и участии всех других предстоятелей поместных православных автокефальных церквей он разрешил конфликт между Царьградской (Константинопольской) и Московской патриархией и вернул связи мира в православной церкви».

Константинопольский патриарх Варфоломей

Ранее Синод Русской православной церкви принял решение прекратить все отношения с Константинополем в связи с тем, что Константинопольский патриархат снял анафему с двух глав украинских неканонических церквей.

Автор: Катерина Иванова
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