«Пьяный хочет выйти»: кондуктора барнаульского автобуса обвинили в насилии над пассажиром

Барнаул, 20 октября. Жительница Барнаула Елизавета Денисова рассказала об инциденте, который произошел 16 октября в барнаульском автобусе №109. По ее словам, кондуктор автобуса силой вытолкнула одного из пассажиров на асфальт.

Женщина утверждает, что пассажир упал лицом вниз и разбил нос.

«Кондуктор буквально выпихнула его из салона автобуса. Мужчина упал лицом вниз прямо на асфальт», — сказала Денисова, пишет «Комсомольская правда — Барнаул».

По словам другого свидетеля, этот же мужчина позже сидел на остановке и вытирал с лица кровь. Еще одна жительница Барнаула отметила, что неоднократно видела этого человека в автобусе.

Следователи начали проверку после публикаций в СМИ и социальных сетях об инциденте. Сотрудники правоохранительных органов опросили водителя и кондуктора автобуса.

Тем временем в компании «БарнаулПассажирТранс» считают, что оснований для обвинения кондуктора нет. В пояснении водитель маршрута №109 написал, что пассажир, о котором идет речь, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сел и развалился на сиденье. Подъехав к остановке «Площадь Советов», я услышал стук в дверь. Ко мне подошла кондуктор и сказала: «Открой, пожалуйста, дверь, там этот пьяный хочет выйти», — сказал водитель, пишет «Политсиб.Ру».

После этого водитель остановил автобус. По его словам, пассажир вышел, споткнулся и упал. Кроме того, как пишут СМИ, в компанию обратился некий очевидец, который якобы готов рассказать следствию, что пассажир в автобусе находился в нетрезвом состоянии.