«Жертвы неминуемы»: в ЛНР пригрозили сбивать авиацию ВСУ

Луганск, 20 октября. Народная милиция ЛНР предостерегла Киев от использования боевой авиации в Донбассе.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выразил надежду, что у Киева хватит благоразумия отказаться от использования боевой авиации в Донбассе, так как это неминуемо приведет к жертвам со стороны ВСУ.

«Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта авиацию. В противном случае жертвы среди боевиков вооруженных сил Украины неминуемы», — сказал Марочко.

Он также добавил, что ЛНР имеет право поражать боевую авиацию противника в 30-километровой зоне от линии соприкосновения сторон в Донбассе для защиты мирных жителей республики. По его словам, Народная милиция ЛНР будет сбивать украинские боевые самолеты, если они будут угрожать безопасности мирных жителей.

Кроме того, Марочко выразил уверенность, что учения боевой авиации ВСУ в Донбассе должны были послужить угрожающей демонстрацией и пиар-ходом, а также попыткой поднять боевой дух украинских военнослужащих, так как командование ВСУ осознает риски и возможности подразделений противовоздушной обороны ЛНР.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы Украины провели учения в районе линии соприкосновения в Донбассе. В ходе маневров украинские летчики отработали преодоление систем ПВО в условиях помех, а также нанесли условные удары по средствам ПВО, аэродрому, пункту управления и коммуникациям условного противника. Кроме того, украинские военные провели морские учения на Азовском море недалеко от берегов Донецкой народной республики.