Около 80 иммигрантов попытались сбежать из-под стражи в Мадриде, ранены полицейские

Мадрид, 20 октября. Около 80 иммигрантов попытались сбежать из центра содержания под стражей для иностранцев в Мадриде. 11 полицейских получили ранения при их задержании.

Как сообщает телеканал 24 Horas, большинство иммигрантов, которые пытались сбежать, были выходцами из Алжира. Беглецы оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В результате двое полицейских серьезно ранены, еще девять — получили легкие травмы. Также пострадал один из нападавших.

В центре находятся под стражей 170 человек. По сообщению местных СМИ, это не первая попытка побега. В августе 2018 года 13 иммигрантам удалось скрыться. Всего с 2014 по 2017 год в центре было предпринято 15 голодовок и 11 попыток побега.