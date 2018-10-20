Сбербанк покупает «Яндекс»: сделка века укрепит позиции РФ и станет кошмаром для американских инвесторов

Ситуация с возможной покупкой интернет-холдинга «Яндекс» российским Сбербанком, несмотря на всю противоречивость поступающей информации, движется к закономерному финалу: знаковая сделка может произойти в самое ближайшее время.

К такому выводу можно прийти, анализируя динамику развития ситуации. Судя по всему, Сбербанк — не единственный претендент на контроль над «Яндексом»: российские власти серьезно настроены обеспечить «опеку» ведущего интернет-холдинга российского сегмента Всемирной сети тем или иным способом.

Давно назревшее решение

Формальная независимость «Яндекса» от российских властей до последнего времени была удивительным парадоксом. Крупнейший российский интернет-поисковик, а в последнее время и интернет-холдинг, включающий в себя широчайший список различных сервисов: от всем известных «Яндекс.Такси», онлайн-маркетплейса «Яндекс.Маркет» и навигатора «Яндекс.Карты» до таких технологичных бизнес-приложений, как «Яндекс.Облако», не испытывал практически никакого влияния со стороны российских властей.

Столь либеральный подход к существованию независимого национального поисковика — а «Яндекс» и его приложения имеют в России вес даже больший, нежели рыночная доля международного конгломерата Google, — резко контрастировал с ситуацией в других странах, имеющих свои национальные платформы сетевой интеграции.

Например, китайский поисковик Baidu вполне буднично участвовал в проектах «Золотого щита» и «Великого китайского файерволла», которые были созданы властями КНР и сегодня вовсю используются внутри китайского сегмента Интернета для выборочной фильтрации и цензуры сетевого контента.

Тем не менее «Яндекс», понимая, что Россия является основным рынком для его поисковой системы и сопутствующих сервисов (в нашей стране доля «Яндекса» составляет 45% всех запросов, в то время как в мире его доля гораздо скромнее — лишь около 0,8%), прикладывал целенаправленные усилия для защиты своего ключевого рынка.

В частности, еще в 2009 году Сбербанк получил «золотую акцию» этой интернет-компании, которая дала право государственному банку накладывать вето на продажу более 25% акций «Яндекса». Это было сделано для защиты от возможного перехода компании под контроль иностранцев после IPO «Яндекса» на американской высокотехнологичной бирже Nasdaq.

В 2012 году Сбербанк углубил сотрудничество с «Яндексом», купив у компании 75% акций «Яндекс.Денег» за 60 млн долларов. К продаже сервиса «Яндекс.Деньги» компанию подтолкнули изменения в российском законодательстве, а именно закон «О национальной платежной системе». Последний обязал все системы электронных денег работать либо в статусе небанковской кредитной организации, значительно ограничивающем спектр возможных операций, либо с банком-партнером.

В дальнейшем сотрудничество крупнейшего банка России и крупнейшей интернет-корпорации только упрочилось: так, в 2014 году председатель правления Сбербанка Герман Греф официально вошел в совет директоров «Яндекса».

Еще один проект Сбербанка и «Яндекса» стартовал в 2018 году: подразделение «Яндекс.Маркет» и банк объявили о создании совместного интернет-маркетплейса «Беру». По этому поводу Греф заявил, что «Беру» в перспективе должен стать «российским Amazon» и вывести интернет-торговлю в России на качественно новый уровень.

Неизбежное бегство инвесторов

Однако вовсе не Сбербанк имеет контроль над акциями своего интернет-партнера. В настоящий момент крупнейшими портфельными инвесторами компании Yandex N.V., торгующейся на бирже Nasdaq, являются американские и европейские инвестиционные фонды и компании.

Так, в текущем листинге биржи указано, что крупнейшими держателями акций выступают американские фонды: Wellington Management Group LLC (14 742 445 акций компании), FMR LLC (11 880 500 акций), Capital Research Global Investors (9 238 886 акций) и Oppenheimerfunds, Inc (8 924 602 акции), а также европейский фонд Carmignac Geston (8 543 751 акция). Общий вес портфельных инвесторов в капитале «Яндекса» составляет чуть более 79%, а всего акциями Yandex N.V. владеют 332 фонда и инвестиционных фирмы — на них приходится (вместе с перечисленными выше) 229 952 620 акций российского интернет-гиганта.

18 октября, после сообщения о возможной сделке Сбербанка по покупке компании, акции «Яндекса» на Nasdaq упали на целых 17,81% — до отметки 29,49 доллара за одну акцию.

19 октября стоимость бумаг продолжила снижаться и достигла к концу торгового дня уровня 27,42 доллара за одну акцию: Yandex N.V. потеряла еще 7,02%.

Как можно заключить из этого, за пару дней произошло массовое обрушение приказов на продажу «стоп-лоссов» мелких инвесторов, обычно играющих на повышение или понижение, что и утянуло «Яндекс» еще сильнее вниз.

Паническое поведение мелких и средних портфельных инвесторов неудивительно. В их глазах покупка контрольного пакета акций «Яндекса», осуществляемая держателем «золотой акции» компании, российским Сбербанком, означает потерю значительной доли независимости интернет-холдинга. А режим секторальных американских антироссийских санкций в этом случае может распространяться и на деятельность «Яндекса», так как после подобной покупки интернет-компания если и не станет «государственным поисковиком России», то, по крайней мере, в гораздо большей степени будет зависеть от решений российских властей.

В таких условиях «Яндекс» перестает быть в глазах рынка классической публичной компанией, и в силу этого момента риски для институциональных инвесторов резко возрастают.

По мнению Андрея Чечулина, ведущего научного сотрудника Лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, больше всего американские владельцы акций «Яндекса» опасаются, что Сбербанк, приобретя компанию, решит перепродать ее кому-то, кто находится в санкционном списке США.

«Сейчас наметилась такая тенденция, что европейцы и американцы стараются продавать свои доли в российских компаниях, особенно крупных, потому что боятся санкций. Никто не знает, кто следующий попадет под них, — заметил Андрей Чечулин в комментарии Федеральному агентству новостей. — И если Сбербанк возьмет и продаст «Яндекс», образно говоря, какому-то финансовому деятелю, который находится под санкциями, то, соответственно, американцы будут вынуждены продать свои акции «Яндекса», потому что их закон запрещает им иметь дело с лицами из санкционного списка. Причем сделать это американцы должны будут за один день. А это финансовые риски для них».

Так что сделка, о которой говорят последние два дня, может существенно поменять отношение иностранных и, в первую очередь, американских инвесторов к «Яндексу». Более того, все говорит о том, что падение цены на акции Yandex N.V. вовсе не прекратилось с наступлением выходных: по всей видимости, в ближайшие дни и недели компания потеряет еще 20—30% своей биржевой стоимости.