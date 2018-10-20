Ципрас: Греция будет добиваться вывода оккупационных войск с Кипра

Афины, 20 октября. Греция будет добиваться вывода иностранных войск с территории Кипра. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

После ухода в отставку министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса премьер-министр Алексис Ципрас взял на себя обязанности главы МИД ради успешного выполнения соглашения с Македонией по изменению государственного наименования бывшей югославской республики Македония. Бывший министр иностранных дел Греции Котзиас заявил, что в ходе переговоров удалось внести их повестку вопросы гарантий безопасности.

«Мы подошли очень близко к справедливому и жизнеспособному решению кипрской проблемы. Такое решение означает, в первую очередь, отмену гарантий, права на вмешательство третьих стран и, конечно же, вывод оккупационных войск. Поскольку кипрская проблема — это прежде всего проблема вторжения и оккупации иностранными войсками», — заявил Ципрас.

Стоит отметить, что переговоры о воссоединении Кипра ведутся с момента его разделения. При этом диалог неоднократно прерывался. В 2014 году президент Кипра Никос Анастасиадис выступил инициатором продолжения переговоров.

17 июня 2018 года главы МИД Македонии и Греции подписали соглашение о новом наименовании бывшей югославской республики. Соглашение предполагает использование названия «Республика Северная Македония». Данное соглашение должно урегулировать многолетний спор о названии страны, а также позволит Скопье претендовать на членство в НАТО и ЕС.