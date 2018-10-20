Все пробы взяли: источник прокомментировал информацию об оставленном в морге теле «керченского стрелка»

Керчь, 20 октября. Патологоанатомы провели все необходимые экспертизы и готовы выдать справку о смерти Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском политехническом колледже. Однако родственники «керченского стрелка» за телом до сих пор не пришли. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в следствии.

«В экспертизе еще вчера выписали постановление и готовы были выдать справку о смерти и тело. Но так никто и не пришел. Патологоанатомы уже все необходимые пробы взяли и готовы в любой момент отдать тело для захоронения», — сообщает источник ФАН.

Ранее замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил в комментарии ФАН, что тело Рослякова еще может понадобиться для экспертизы. Также Мельгазиев подтвердил, что родственники еще не обращались за телом «керченского стрелка».

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу в керченском колледже, а затем активировал самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 16 студентов и пять сотрудников колледжа.