Украина в ПАСЕ оценила «четкое» послание России

Киев, 20 октября. Россия твердо стоит на своих позициях по условиям возвращения в Парламентскую ассамблею совета Европы в 2019. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, России в январе 2019 года необходимо внести в ПАСЕ вопрос о восстановлении своих полномочий, чтобы вернуться в ассамблею. Однако в проекте повестки заседаний этого вопроса нет. Как заявил Арьев, представители РФ отмечали, что не будут «подавать свою делегацию, и вопрос на январь уже не выносится». Он оценил «четкое» послание России.

«Поезд ушел. РФ четко сказала, что они не будут подаваться до тех пор, пока ассамблея не пойдет навстречу», — сказал Арьев в эфире «Радио Свобода».

Он отметил, что парламентская ассамблея не пошла навстречу российской делегации в плане пересмотра условий ее работы. Арьев также высказал предположение, что резолюция по полномочиям делегаций будет рассмотрена «в апреле, возможно, даже летом следующего года».

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую делегацию «с победой» в ПАСЕ. Порошенко заявлял, что Москва хотела провести «триумфальную русскую осень или русскую весну» в Страсбурге, однако теперь власти РФ «крайне растеряны и не знают, что делать дальше».

Отметим, что киевская делегация на полях ПАСЕ отказалась общаться с российскими журналистами, выкрикивая при этом националистские лозунги. Депутат Алексей Гончаренко «прославился» во время заседания тем, что демонстративно надел резиновые перчатки, говоря о «токсичности» России.

Совфед РФ предупреждал о последствиях, которыми может обернуться выход России из организации. По словам Владимира Лукина, Россия может окончательно порвать отношения с Советом Европы. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выйдет из Совета Европы, если европейские партнеры заявят о намерении исключить ее из организации.

Напомним, на заседании 9 октября ПАСЕ решила вернуть обсуждавшийся доклад по полномочиям делегаций в профильную комиссию. Принятие резолюции по документу отложено на 2019 год. От результатов обсуждения зависели дальнейшие отношения ПАСЕ и РФ, однако теперь вопрос работы российской делегации в ассамблее будет решаться в январе следующего года.

Делегацию РФ лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году. В свою очередь Россия прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы.