Сирия и Россия подтвердили решимость окончательно уничтожить террористов

Дамаск, 20 октября. Российская межведомственная делегация высокого уровня и президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад на встрече в Дамаске подтвердили решимость окончательно ликвидировать присутствие террористов в стране. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

Встреча российских представителей с президентом САР прошла накануне в сирийской столице. В составе делегации в Сирию прибыли спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны РФ.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития ситуации в Сирии и подтвердили обоюдный настрой на окончательное освобождение сирийской территории от контроля незаконных вооруженных бандформирований в интересах населения страны.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. Правительственные войска Сирии освободили практически все провинции государства от контроля террористов. Идлиб остается единственным регионом, где действуют незаконные группировки. Москва помогает Дамаску бороться с терроризмом с 2015 года по просьбе президента Сирии, а также содействует в вопросах восстановления инфраструктуры и создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома.

Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу обратился к странам-членам АСЕАН с призывом принять участие в восстановлении Сирии после войны.