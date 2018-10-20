По утрам, надев часы, не забудьте про трусы: в Сети отреагировали на «голых» Кличко

Коростышев, 20 октября. «Голый» памятник братьям Владимиру и Виталию Кличко установили в городском парке Коростышева в Житомирской области. Необычная скульптура сменила на участке парка снесенный ранее продуктовый ларек.

Автором гранитного монумента выступил скульптор Виталий Рожик, который в течение последних нескольких лет следил за карьерой братьев Кличко и даже работал вместе с ними.

Скульптор изобразил сидящих друг против друга обнаженных братьев, держащихся за руки. При этом даже при пристальном рассмотрении понять, кто из изображенных Виталий, а кто Владимир, довольно сложно.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало реакцию пользователей Сети на «эротический» монумент, посвященный братьям. При этом жители и гости Коростышева отметили, что в парке города, а также и во всей стране в целом есть множество необычных и даже вызывающих скульптур.

«По-моему норм. Братья, дружба, молодцы», — отметил Igor Baranko.

«Этому памятнику уже есть название «По утрам, надев часы, не забудьте про трусы»!» — пошутила ‏@oolga446.