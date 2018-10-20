В ОНК рассказали, в какие камеры перевели Мамаева и братьев Кокориных

Москва, 20 октября. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин переведены из «карантинных» камер СИЗО-2 «Бутырка» и ждут, когда смогут посетить спортзал, об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, футболисты содержатся в обычных двухместных камерах без видеонаблюдения. В камерах есть стол, полки, телевизор и изолированный санузел, рассказал представитель ОНК в комментарии РИА Новости.

Мельников добавил, что в СИЗО есть спортзал, но тренажеры там не самые современные, скорее это обычная камера, оборудованная под спортзал. По словам общественника, Кокорин содержится в новой камере, только после ремонта. Его брату Кириллу с камерой повезло меньше – там давно не было ремонта, а освещение очень тусклое.

Также представитель ОНК рассказал о «соседях» Кокорина. В одной камере с футболистом «Зенита» находится подозреваемый в злостном уклонении от уплаты алиментов. Но в ближайшее время его переведут в колонию, так что сокамерник у Кокорина поменяется. Кокорин по сравнению со всеми остальными арестованными выглядит наиболее подавленным. Мамаев же старается не падать духом, у него уже было свидание с отцом, также футболист успел посетить храм при СИЗО.

Напомним, футболисты Мамаев и Кокорин обвиняются по статьям «Хулиганство» и «Побои». Спортсмены вместе с друзьями 8 октября приняли участие в двух драках и избили водителя телеведущей «Первого канала» и напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака.