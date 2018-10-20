«Артек» опроверг украинские фейки о «патриотическом воспитании» керченского стрелка

Ялта, 20 октября. В международном детском лагере «Артек» опровергли слухи о том, что так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков проходил у них огневую патриотическую подготовку, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинские аккаунты и СМИ в соцсетях активно распространяют информацию о том, что Росляков якобы проходил патриотическую подготовку в «Артеке». Любопытно, что они даже прикрепляют к этим вбросам фотографию, где молодой человек, якобы Росляков, стоит с оружием рядом с мишенью.

Из сходства человека с фотографии с «керченским стрелком», пожалуй, только светлый цвет волос. Но так как большинство россиян лишь бегло знакомы с внешностью главного подозреваемого в массовом убийстве в Керчи, может сложиться впечатление, что представленные данные — правда.

Корреспондент ФАН обратился к представителям «Артек» с просьбой разъяснить ситуацию. В лагере подтвердили догадки — на фотографии изображен другой парень, не Росляков. Молодой человек с фотографии, действительно, проходил огневую подготовку по патриотической программе МВД РФ, а вот «керченский стрелок» в лагере никогда не был. Это полностью соответствует и ранее сделанному заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

«В «Артеке» отдыхают дети в возрасте до 17 лет включительно, — прокомментировал собседеник ФАН. — Росляков — совершеннолетний, он не мог быть в «Артеке» в этом году. И, кстати, в «Артеке» только школьники отдыхают — обучающиеся в общеобразовательных школах с 5 по 11 класс».

МЦД «Артек» обратился к крымским властям с предложением принять к себе подходящих по возрасту детей из семей, в которых есть пострадавшие и погибшие в керченской трагедии.

Ранее, после ужасных событий в Керченском политехническом колледже, ФАН удалось пообщаться с директором «Артека» и потомственным российским педагогом Алексеем Каспржаком. Он отметил, что произошедшее 17 октября — это большой «неуд» нам всем.

Напомним, во время взрыва и стрельбы, которые, по версии следствия, устроил Росляков в учебном заведении, погибли 21 человек, десятки пострадали. В субботу, 20 октября, состоятся похороны последней жертвы этого массового убийства.