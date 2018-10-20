Около 15 человек погибли в результате атак на выборах в Афганистане
Кабул, 20 октября. Как минимум 15 человек погибли и более 110 пострадали в результате нападений, совершенных на проходящих в Афганистане парламентских выборах.
Информацию о раненых и погибших предоставило агентство Pajhwok Afghan News в микроблоге Twitter. При этом не уточняется, о каких именно атаках идет речь в сообщении.
15 killed and more than 110 wounded so far in #Afghan #Election attacks .#AfghanistanElection2018 pic.twitter.com/Y8q4KzuhnG— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 20 октября 2018 г.
Ранее стало известно, что 13 октября на предвыборном мероприятии в округе Рустак на северо-востоке Афганистана прогремел взрыв. В результате действий террористов погибли 22 человека, 36 получили ранения различной степени тяжести. Всего за последний месяц в ходе предвыборной кампании было совершено как минимум три покушения.