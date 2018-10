Около 15 человек погибли в результате атак на выборах в Афганистане

Кабул, 20 октября. Как минимум 15 человек погибли и более 110 пострадали в результате нападений, совершенных на проходящих в Афганистане парламентских выборах.

Информацию о раненых и погибших предоставило агентство Pajhwok Afghan News в микроблоге Twitter. При этом не уточняется, о каких именно атаках идет речь в сообщении.

15 killed and more than 110 wounded so far in #Afghan #Election attacks .#AfghanistanElection2018 pic.twitter.com/Y8q4KzuhnG