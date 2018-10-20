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Около 15 человек погибли в результате атак на выборах в Афганистане

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Около 15 человек погибли в результате атак на выборах в Афганистане

Кабул, 20 октября. Как минимум 15 человек погибли и более 110 пострадали в результате нападений, совершенных на проходящих в Афганистане парламентских выборах.

Информацию о раненых и погибших предоставило агентство Pajhwok Afghan News в микроблоге Twitter. При этом не уточняется, о каких именно атаках идет речь в сообщении.

Ранее стало известно, что 13 октября на предвыборном мероприятии в округе Рустак на северо-востоке Афганистана прогремел взрыв. В результате действий террористов погибли 22 человека, 36 получили ранения различной степени тяжести. Всего за последний месяц в ходе предвыборной кампании было совершено как минимум три покушения.

Автор: Екатерина Кухарева
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