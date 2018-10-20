«Мулька желтой прессы»: администрация Керчи опровергла слухи о похоронах Рослякова «в месте для собак»

Керчь, 20 октября. Родители Владислава Рослякова, которого подозревают в нападении на политехнический колледж, не обращались за его телом. Эту информацию подтвердил замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мельгазиев отметил, что не может сказать, где и в каком состоянии находятся родители Рослякова сейчас. Замглавы керченской администрации сообщил, что власти города пока не могут назвать дату похорон подозреваемого. Это решение должны принять его родители.

«Пока что его тело никто не востребовал. Возможно, оно еще понадобится следствию для экспертизы, после чего его смогут забрать родственники. Где они решат его похоронить — их дело. Мы занимаемся только организацией похорон других погибших», — сказал Дилявер Мельгазиев.

Он опроверг сообщения СМИ о том, что Рослякова якобы похоронят в секторе для самоубийц и безродных, а также слухи о похоронах подозреваемого «в месте для собак».

«Это мулька желтой прессы», — возмущенно сказал Мезальгиев и повторил, что место захоронения керченского стрелка определят родители.

Ранее в Керчи состоялись похороны Виктории Демчук, последней жертвы массового убийства в керченском политехническом колледже. Церемония прощания с погибшими состоялась 19 октября. В результате трагедии, произошедшей тремя днями ранее, погиб 21 человек, включая подозреваемого Рослякова.

17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. В Крыму был объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.