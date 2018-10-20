«Рукопожатие как символ признания Крыма»: в Сети обсуждают первую встречу Шойгу и Мэттиса

Сингапур, 20 октября. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу и его американский коллега Джеймс Мэттис впервые встретились на совещании глава Минобороны обороны стран-членов ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс») в Сингапуре.

Первая встреча Шойгу и Мэттис состоялась перед началом пленарного заседания. Министры обороны РФ и США встретились в кулуарах форума. Мэттис выразил соболезнования российскому коллеге в связи с трагедией в Керчи. Глава Пентагона отметил, что в США тоже происходят подобные инциденты, поэтому американцы понимают чувства россиян. Сергей Шойгу принял соболезнования американского коллеги, отметив, что необходимо предпринимать действия, которые позволят предотвратить подобные трагедии во всем мире. При этом во время протокольного фотографирования главы Минобороны РФ и США встали рядом.

Соболезнования Мэттиса в очередной раз подтвердили, что США признают Крым частью России. Пользователи Сети отреагировали на заявление Мэттиса аналогично, восприняв его как признание Крыма российской территорией.

«То есть фактически министр обороны США, принеся соболезнования министру обороны России по поводу трагедии в Керчи, признал Крым российским», — написал корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем микроблоге Twitter.

То есть фактически министр обороны США, принеся соболезнования министру обороны России по поводу трагедии в Керчи, признал Крым российским. https://t.co/qj2Cj3zPxC pic.twitter.com/NI88qktsrF — Александр Коц (@sashakots) 20 октября 2018 г.

Пользователи разделили мнение журналиста, отреагировав комментариями на публикацию Коца. По мнению россиян, рукопожатие как символ признания Крыма, однако неконструктивная и непоследовательная позиция западных политиков не позволяет им заявить об этом во всеуслышание.

«А ведь все они прекрасно знают, что Крым — Россия... В этом и скотство запада», — пишет Владиимир Линников в комментарии к публикации Коца.

А ведь все они прекрасно знают, что Крым россия... В этом и скотство запада... — Владиимир Линников (@HEMAH30) 20 октября 2018 г.

Аналогичной точки зрения придерживаются авторы телеграм-канала «Зрада чи Перемога». По их мнению, соболезнования Мэттиса в связи с трагедией в Керчи являются признанием Крыма российской территорией.

Американская ежедневная газета The New York Times также признала Керчь российским городом, а Крым частью России в своей публикации, посвященной трагедии в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в Керчи произошло нападение на политехнический колледж. В организации атаки подозревается студент четвертого курса Владислав Росляков. По предварительным, юноша взорвал бомбу в здании учебного учреждения, после чего открыл огонь из ружья по студентам и преподавателям. В результате атаки погиб 21 человек, порядка 50 получили ранения.

Крым стал частью Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. На референдуме большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией.