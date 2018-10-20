Эксперт рассказал, что ждет бизнес после подписания Россией Конвенции о защите персональных данных

Россия подписала новый вариант Конвенции Совета Европы о защите персональных данных. Как пояснили в Федеральной службе по надзору в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, теперь Россия должна внести изменения в национальное законодательство с учетом положений этой международной конвенции. Поправки предоставят россиянам новые права в сфере защиты персональных данных.

В Роскомнадзоре уточнили, что благодаря новой конвенции россияне будут получать информацию о несанкционированном доступе третьих лиц к их персональным данным и получат право «не просто заявить о своем несогласии, но и независимо от гражданства и места жительства получать квалифицированную защиту от надзорного органа».

Однако представители бизнеса выступают против присоединения России к европейской Конвенции о защите персональных данных, фактически ужесточающего требования к работе с личной информацией граждан. Бизнес утверждает, что в целях развития цифровой экономики необходимо предоставить ему все персональные данные россиян и пользователям нужно с этим смириться.

«Позицию бизнеса можно понять. Потому что персональные данные — это такое минное поле», — сказал в беседе с Федеральным агентством новостей ведущий научный сотрудник Лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин.

Он напомнил, что до принятия в России закона о персональных данных у ОАО «РЖД» было порядка 4 000 серверов, на которых хранились сведения о пассажирах. А после введения закона компании пришлось сделать реорганизацию, по итогам которой осталось всего пять серверов.

«Это были гигантские изменения структур данных, но это то, к чему привели законодательные изменения. Зато все серверы с персональными данными стали защищенными. Присоединение России к Конвенции повлечет за собой новые изменения законодательства. К примеру, бизнес спросил клиента в какой-то анкете, является ли он христианином, и внес ответ в свою базу. А по новым правилам, эту персональную информацию хранить нельзя. Это нарушение законодательства, и это штраф. Или, например, происходит слияние двух бизнесов. Их базы объединяются. Данные человека перешли из одной базы в другую. И это тоже нарушение законодательства. То есть, возможно, какие-то сведения могут показаться не очень важными для человека, гораздо страшнее, когда ксерокопия твоего паспорта гуляет где-то там. Но занесение даже незначительных личных данных человека в какую-то базу, на какой-то компьютер, незащищенный в соответствии с законом, будет нарушением. Вот этого очень боится бизнес. Он не любит любые ограничения и дополнительные расходы», — объяснил Андрей Чечулин.

При этом эксперт по информационной безопасности считает, что бояться ужесточения требований к защите персональных данных все-таки не стоит. Он назвал позитивные последствия подписания Россией Конвенции Совета Европы для тех же предпринимателей.