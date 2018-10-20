Похоронена последняя жертва «керченского стрелка»

Керчь, 20 октября. В Керчи похоронена последняя опознанная жертва массового убийства в политехническом колледже. Об этом сообщил замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Речь идет о Виктории Демчук — девушка стала 20-й жертвой «керченского стрелка». Она скончалась при транспортировке в Москву.

Ее молодой человек, Армен Б., накануне ночью оставил записку с признанием любви и попытался покончить с собой. Как стало известно ФАН, сейчас медики спасают его жизнь в одной из больниц Краснодарского края.

Напомним, 19 октября состоялась церемония прощания с жертвами трагедии. Проводить погибших в последний путь пришли несколько тысяч человек. В память о жертвах на городском кладбище Керчи будет установлен мемориал.

17 октября в керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, включая нападавшего. Около 50 человек пострадали. В Крыму был объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.