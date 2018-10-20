ЦИК ДНР опубликовал образцы бюллетеней на выборах 11 ноября

Донецк, 20 октября. Центральный избирательный комитет Донецкой народной республики опубликовал образцы бюллетеней на выборах главы республики и выборах в Народной совет 11 октября.

Бюллетень для голосования будет печататься на русском языке. Избиратель должен будет поставить знак напротив одного кандидата или организации. Все бюллетени имеют уникальный номер и должны быть заверены двумя участковыми. Без подписей участкового бюллетень считается недействительным. Бюллетени на выборах главы ДНР и выборах в Нарсовет отличаются цветом.

Напомним, досрочные выборы на пост главы республики и выборы в Нарсовет пройдут 11 ноября. Кандидатуры на пост главы ДНР выдвинули десять кандидатов, из них восемь предоставили подписные листы к назначенному сроку.

Первый министр обороны республики Игорь Хакимзянов, который пострадал при взрыве 29 сентября, не передал подписной листок. Он не может быть зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы ДНР.

Досрочные выборы на пост главы республики проводятся по причине смерти главы ДНР Александра Захарченко в результате взрыва кафе «Сепар» в Донецке 31 августа. Власти ДНР заявили о причастности Киева к убийству Захарченко.