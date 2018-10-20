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ЦИК ДНР опубликовал образцы бюллетеней на выборах 11 ноября

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ЦИК ДНР опубликовал образцы бюллетеней на выборах 11 ноября

Донецк, 20 октября. Центральный избирательный комитет Донецкой народной республики опубликовал образцы бюллетеней на выборах главы республики и выборах в Народной совет 11 октября.

ЦИК ДНР опубликовал образцы бюллетеней на выборах 11 ноября

Бюллетень для голосования будет печататься на русском языке. Избиратель должен будет поставить знак напротив одного кандидата или организации. Все бюллетени имеют уникальный номер и должны быть заверены двумя участковыми. Без подписей участкового бюллетень считается недействительным. Бюллетени на выборах главы ДНР и выборах в Нарсовет отличаются цветом.

Напомним, досрочные выборы на пост главы республики и выборы в Нарсовет пройдут 11 ноября. Кандидатуры на пост главы ДНР выдвинули десять кандидатов, из них восемь предоставили подписные листы к назначенному сроку.

Первый министр обороны республики Игорь Хакимзянов, который пострадал при взрыве 29 сентября, не передал подписной листок. Он не может быть зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы ДНР.

Досрочные выборы на пост главы республики проводятся по причине смерти главы ДНР Александра Захарченко в результате взрыва кафе «Сепар» в Донецке 31 августа. Власти ДНР заявили о причастности Киева к убийству Захарченко.

Автор: Софья Куликова
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