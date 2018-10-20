Сирия лишь начало, после нее — уничтожение арабской нации, Китая и России: что было бы без ВКС РФ

Сирийский муфтий Ахмад Бадреддин Хассун очень высоко оценил роль России в урегулировании сирийского конфликта. По его мнению, РФ не только спасла целую страну, но и нанесла удар по западному империализму, передает новостное агентство Sputnik. О других подробностях читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Муфтий подчеркнул, что российская сторона выступает в Сирии не за центральное правительство или президента Башара Асада, а за народ арабской республики и соблюдение международного права. Те, кто не понимает или выступает против вмешательства РФ в конфликт в арабской республике, должны осознать — одним из ключевых врагов Дамаска выступает Запад, который намерен распространить свою экспансию не только на САР, но и на весь остальной мир.

Если бы ему удалось добиться желаемого в Сирии и поставить марионеточного лидера на место Асада, то Соединенные Штаты и их союзники в конечном счете добрались бы и до России с целью разрушить и ее.

«Таким образом, задача оккупантов состояла не в том, чтобы нанести урон нашей стране. Целью было полностью разрушить ее, дабы сначала уничтожить арабскую нацию, затем добраться до мусульманской общины, а впоследствии охватить и весь Восток, а также РФ и Китай, дабы сломить их культуру и экономику. С данной задачей они в конце прошлого века хорошо справились в уже не существующей Югославии», — напомнил Ахмад Хассун.

Потому-то все сирийцы, каких бы политических взглядов те или иные из них не придерживались, как один чувствуют колоссальную благодарность и признательность в адрес России и ее народа, подчеркнул муфтий САР.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев признался корреспонденту ФАН, что полностью согласен с позицией Ахмада Бадреддина Хассуна, также отметив, что у РФ никогда не было цели сохранить в арабской республике власть Асада.

«Я целиком разделяю точку зрения муфтия. В частности, в том моменте, что российская сторона в сирийском конфликте спасала не действующего президента САР, как многие почему-то думают, а именно саму эту арабскую республику и ее нацию как таковую. Государство и его народ были под вполне реальной угрозой уничтожения, которое надвигалось стремительно», — добавил наш собеседник.

Он также обратил внимание на то, что РФ параллельно противостояла и другой не менее, а, скорее всего, даже более страшной международной опасности — терроризму. Он угрожал всему миру, и Сирия, а затем и соседние страны могли бы стать для него неисчерпаемым колодцем ресурсов, но ВКС России и другие подразделения наших вооруженных сил смогли помешать этому.

«Они не дали расползтись этой страшной угрозе в лице, прежде всего «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Российские части нанесли по нему сильнейший удар, серьезно снизив его привлекательность для новых потенциальных боевиков. Они продемонстрировали, что с такими организациями можно и нужно бороться решительно, без всяких слез. Этот наш вклад значительно обезопасил весь мир от дальнейшего распространения данной опасности», — заявил эксперт.

Даже нет сомнений, что не вмешайся Россия в конфликт, карта не только САР и всего Ближнего Востока, но и соседних регионов могла бы измениться уже к данному моменту, уверен Александр Перенджиев. Наши ВКС начали свою кампанию в небе над арабской республикой как раз в момент отчаяния сирийцев, когда джихадисты ИГИЛ1 уже оккупировали весь восток страны и уверенно продвигались к западной границе республики.

«Безусловно, все закончилось бы плачевно, если б наши вооруженные силы там не появились. Было бы уничтожено государство, нация, а террористическая угроза распространилась бы по всему ближневосточному региону, а, может быть, даже уже и по другим районам мира. В дальнейшем бороться с ней было бы намного тяжелее, это унесло бы намного больше жизней и потребовало бы значительно больше ресурсов», — убежден собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.