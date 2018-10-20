«Мат, ядовитая слюна и три аккорда»: новая песня Макаревича про россиян в раю понравилась не всем

Москва, 20 октября. Известный музыкант Андрей Макаревич опубликовал на своей странице в Facebook новую песню, которая посвящена заявлению, прозвучавшему на заседании дискуссионного клуба «Валдай» о том, что произойдет, если будет использовано ядерное оружие.

Глава страны в своем заявлении 18 октября предупредил, что если кто-то решит использовать ядерное оружие, то выживших не будет, однако после смерти всем достанется по заслугам за содеянное.

«Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», — резюмировал Владимир Путин.

Музыкант Макаревич, который ранее уже словил «хайп» на Украине, назвав россиян «злобными дебилами», вырвал слова из контекста и посвятил им новую композицию. Лидер группы «Машина времени» под гитару исполнил песню на 1,5 минуты. За это время он порассуждал о том, что места в раю не так много и попасть туда непросто.

Вероятно, Макаревич считал это остроумным ответом. Для подстраховки он даже задействовал в песне мат — дешевый и самый простой прием, по мнению психологов, чтобы вызвать у слушателя эмоциональный отклик.

Однако юмор Макаревича оценили далеко не все. Россияне раскритиковали новое «произведение» музыканта, отметив, что качество его работы оставляет желать лучшего.

«Макаревич написал песню о словах Путина «они сдохнут». Мат, ядовитая слюна и три аккорда. Вот и все, что осталось от него. Печальное зрелище теряющего реальность старика», — заметили пользователи Сети.

«Макаревич записал и выложил в «Фэйсбуке» мерзкую песенку про рай и про то, как подохнут девять миллиардов, — высказывают свое мнение россияне. — Суть совестливости и неполживости — извратить сказанное, перевернуть с ног на голову и оболгать. По-другому они не умеют».

Макаревич записал и выложил в Фэйсбуке мерзкую песенку про рай и про то, как подохнут девять миллиардов.

Суть совестливости и неполживости - извратить сказанное, перевернуть с ног на голову и оболгать. По другому они не умеют. — Голос Мордора (@spacelordrock) October 20, 2018

«И ведь уверен [Макаревич], что великий борец с режимом! Мерзость», — отмечают пользователи «Вконтакте».

В свою очередь директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко ранее разъяснил, что имелось в виду под этим заявлением.