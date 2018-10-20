Киев, 20 октября. Кабинет министров Украины принял решение о повышении цены на газ на 23,5% с 1 ноября. Пользователи Сети негативно восприняли эту новость, обрушив критику на действующие власти государства.

Стоит отметить, что повышение цен на ресурс правительство оттягивало довольно долгое время, а премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал, что оно обойдется «минимальными потерями». Рассмотрение этого вопроса в Киеве решили отложить до 27 октября, продлевая таким образом действие постановления о поставках населению природного газ без изменения текущих цен. Однако накануне стало известно, что с 1 ноября украинцы будут платить 8,5 тысячи гривен (чуть больше 300 долларов) за тысячу кубометров газа.

Изменение цен вызвало реакцию населения, причем украинские граждане разделились на два лагеря: одни поддерживают решение кабмина, а другие негодуют и обрушиваются на власти с критикой.

Так, политолог Дмитрий Корнейчук воспринял решение Киева как намек на готовность президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Гройсмана покинуть страну после выборов.

«Теперь точно ясно: президентская кампания Порошенко — это имитация перед побегом», — отметил он в Facebook.

При этом украинский журналист Сергей Щербина с иронией воспринял изменение цен на ресурс.

«Решение поднять цены на газ — правильное. Но томос можно свернуть в трубочку», — написал он.

В то же время бурное обсуждение развернулось под публикацией Гройсмана в Facebook, где он объяснил решение кабмина Украины.

«Я патриот, и я люблю свою страну, но мне непонятно, почему прокуроры, судьи, олигархи живут как у Бога за пазухой, а вы просто угнетаете и так несчастный народ?» — возмутился Paweł Bewch.

Вспомнили в комментариях и о том, что повышение цены на газ для украинских жителей является одним из условий предоставления Международным валютным фондом (МВФ) финансовой помощи Киеву.

«Спасибо отец родной! Кто-то с кем-то договорился, а нам оплачивать? Объявляйте дефолт, хуже некуда! Народ не видел кредитов, так как все они осели в ваших карманах, вы по ним и платите», — заявил Виктор Никифоров.