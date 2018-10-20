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У «керченского стрелка» не было патриотического воспитания

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У «керченского стрелка» не было патриотического воспитания

Керчь, 20 октября. Информация о том, что устроивший стрельбу в керченском политехническом колледже Владислав Росляков проходил программу патриотического воспитания МВД, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в Сети появилась информация о том, что якобы студент проходил подготовку по программе патриотического воспитания МВД России. В ведомстве распространяемые слухи не подтвердили.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков открыл огонь в политехническом колледже Керчи, а затем активировал самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 16 студентов и пять сотрудников учебного учреждения.

В настоящий момент в медицинских учреждениях остаются 45 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что в Керчь срочно вылетят руководство Минздрава РФ и врачи ведущих клиник страны. В ходе консилиума будет решаться вопрос о транспортировке пострадавших в столичные медучреждения.

Автор: Софья Куликова
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