Москва, 20 октября. Китайский смартфон Huawei nova 3i с двумя двойными камерами выйдет в России 29 октября этого года.

Китайские производители подготовили настоящий подарок для любителей селфи. Huawei nova 3i будет оснащен двумя двойными камерами, которые будут способны делать четкие, качественные снимки. Отмечается, что основная камера получила 16 и 2 мегапикселя, а фронтальная камера — 24 и 2 мегапикселя.

Кроме того, у смартфона имеется игровой режим GPU Turbo, а также процессор Kirin 710. Объем оперативной памяти составит 4 гигабайта, а встроенной — 64 гигабайта.

Приятным сюрпризом будет и его цена: предполагается, что гаджет можно будет купить от 18990 рублей. Huawei nova 3i будет представлен в черном и градиентном фиолетовом цветах.