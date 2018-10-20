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Родители «керченского стрелка» не пришли за его телом

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Родители «керченского стрелка» не пришли за его телом

Керчь, 20 октября. Родители Владислава Рослякова, подозреваемого по делу о массовом убийстве в политехническом колледже, «не обращались» за телом сына. Об этом сообщил заместитель администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Так как от родителей Рослякова не поступало сообщений, городским властям неизвестно, где и когда он будет похоронен.

«За его телом не обращались», — сказал Мельгазиев в комментарии РИА Новости.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей соседи Росляковых рассказали об их семье. По словам соседки, Владислав жил вместе с матерью. Семья снимала однокомнатную квартиру на протяжении нескольких лет.

Напомним, Владислав Росляков является подозреваемым в нападении на керченский колледж, где 17 октября произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, около 50 пострадали. 19 октября состоялась церемония прощания с жертвами трагедии, которую посетили несколько тысяч человек.

Тело Владислава Рослякова обнаружили после нападения в здании учебного заведения. Рядом с ним находилось еще одно взрывное устройство и боеприпасы.

Автор: Регина Пак
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