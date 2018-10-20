В России предложили продавать оружие с 21 года | 20 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В России предложили продавать оружие с 21 года Появилась инициатива, согласно которой минимальный разрешенный возраст для приобретения огнестрельного оружия в России должен составлять 21 год. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение экспертного совета «Единой России». Автором является член комитета Государственной думы по образованию и науке Николай Земцов. По его словам, действующее законодательство не учитывает опасность, которую может спровоцировать огнестрельное оружие в руках человека с нестабильной психикой. Повысить возрастной ценз для получения огнестрелов предложили после трагедии в Керченском политехническом колледже. Исключением, согласно законопроекту, станут военнослужащие и те, кто работает в государственных военизированных организациях, а также лица, имеющие специальные звания или классные чины юстиции.

Малайзия поддерживает усилия России по борьбе с терроризмом в Сирии Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сингапур для участия в пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и партнеров по диалогу. Здесь он встретился со своим малазийским коллегой Мохамадом Сабу, который заявил, что Малайзия поддерживает усилия России по борьбе с терроризмом в Сирии, а также ту работу, которую ведет наша страна по восстановлению Сирийской Арабской Республики. Помимо этого, Сергей Шойгу впервые встретился со своим коллегой из Соединенных Штатов Америки Джеймсом МЭттисом. Глава американского ведомства принес своему российскому коллеге соболезнования в связи с трагедией в Крыму. Он подчеркнул, что все страны должны сделать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.

ВКС РФ выполнили более 40 тысяч боевых вылетов за время операции в Сирии За время операции на территории Сирийской Арабской Республики Воздушно-космические силы России выполнили более 40 тысяч боевых вылетов. Об этом заявил глава Минобороны нашей страны Сергей Шойгу. Начиная с 2015 года удалось поразить более ста двадцати тысяч объектов боевиков. Ликвидирована большая часть террористов. Шойгу отметил: «В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться». Министр отметил, что в настоящее время на сирийской территории идет восстановление мирной жизни, а к режиму прекращения боевых действий присоединились более двух с половиной тысяч поселений.