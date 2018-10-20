Сирия, 20 октября. В результате бомбардировок международной коалиции США в Дейр-эз-Зоре были убиты более 60 мирных жителей. ВС Ирака уничтожили смертников ИГ1 в иракской провинции Киркук. Новые стычки курдов и ССА** в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по уничтожению боеприпасов боевиков в юго-западном пригороде Дамаска.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит курдским отрядам в районе шоссе Мараназ - Аль-Малакия на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: попыталось организовать нападение смертников в провинции Киркук в Ираке.

Курды: получили военную технику от США в Манбидже в северо-восточной части Алеппо.

Международная коалиция: продолжили бомбардировки городов Ас-Суса и Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора, погибли более 60 мирных жителей.

Провинция Дамаск

Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (SyriawatanNews), сегодня в 12.00 инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) вновь провели подрывные работы по уничтожению всех боеприпасов, оставленных боевиками незаконных вооруженных формирований, в пригороде Дарайя к юго-западу от столицы. Как сообщалось ранее, данные территории были освобождены правительственными силами в конце лета 2016 года. В рамках вынужденной капитуляции исламисты передали силам САР все свое оружие и были депортированы на северо-запад страны в провинцию Идлиб.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо не прекращаются столкновения между «Сирийской свободной армией» (ССА) и курдскими вооруженными формированиями. Как передает военный источник в сети Telegram (nors2017), противники ведут бои в районе магистрали Мараназ - Аль-Малакия. Сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, вооруженный конфликт между курдами и боевиками протурецких отрядов обострился после того, как исламисты ССА выбили «Демократические силы Сирии»**** (SDF) из Африна.

Тем временем агентство новостей Sputnik Turkey сообщает о том, что Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие в районе Манбиджа на северо-востоке региона. Вашингтон направил военную технику курдам после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной военной операции в данном районе. Военный источник, близкий к «демократическим силам», сообщает, что США увеличили объем поставляемого вооружения. Так, среди прочего курды получили бронемашины, минометы, штурмовые винтовки, гаубицы, ракеты и пулеметы. Глава Турецкой Республики ранее заявил о том, что США нарушают условия соглашения, которое было достигнуто в июне после переговоров представителями двух стран. Напомним, по условиям договоренности, курдские радикалы должны были вывести свои подразделения за Евфрат.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал SANA News сообщает о том, что в результате бомбардировок возглавляемой США международной коалиции, проведенных в течение последних 48 часов в городах Хаджин и Ас-Суса, погибли по меньшей мере 60 мирных жителей. По данным Twitter-канала (SyriawatanNews), среди убитых находились семеро детей и четыре женщины, в то время как никакой информации о потерях со стороны «Исламского государства» не поступало. Напомним, авианалеты западного альянса нередко приводят к гибели гражданского населения, тем не менее тот факт, что боевики террористической группировки используют жителей в качестве «живого щита», не останавливает американские ВВС.

Провинция Идлиб

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о том, что в рамках российско-турецкого соглашения о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» около 300 танков и бронемашин было выведено из демилитаризованной зоны. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (abdbozkurt). Напомним, умеренные формирования вооруженной оппозиции уже передислоцировали свою военную технику и отряды с территории буферной зоны, в то время как радикальные группировки, такие как коалиция «Тахрир Аш-Шам» и альянс «Вахраз Аль-Моменин», созданный накануне, отвергли предложенные им условия мирного урегулирования конфликта.

Ирак

На юго-западе от Киркука произошло очередное нападение боевиков «спящих ячеек» «Исламского государства». Новостное агентство Iraqi News передает, что сотрудники иракской федеральной полиции нейтрализовали трех террористов-смертников в районе населенного пункта Ар-Рашад. При этом один из боевиков успел активировать на себе взрывное устройство. О возможных жертвах среди гражданского населения не сообщается. Известно, что джихадисты намеревались совершить самоподрыв в одном из наиболее людных мест города. Напомним, об уничтожении террористической группировки правительство страны заявило в декабре прошлого года, однако полностью искоренить подпольные группы ИГИЛ1 пока не удается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)