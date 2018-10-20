Кокорин получил первую передачу в «Бутырке»

Москва, 20 октября. Нападающий питерского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получил в СИЗО «Бутырка» первую передачу от родственников, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Передачу спортсмен получил накануне вечером, передает ТАСС. До этого только хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву трижды передавали от близких еду и вещи, в то время как Кокорину и его брату Кириллу ничего не приносили.

Мельников также сообщил, что форвард «Зенита» написал заявление, в котором попросил разрешить ему заниматься на спортивных тренажерах.

Напомним, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Мамаева, а также Кокорина и его младшего брата в рамках дела о хулиганстве. 8 октября футболисты устроили несколько драк в центре российской столицы. Одна из них произошла в кофейне, где агрессивно настроенные спортсмены напали на чиновника из Минпромторга РФ Дениса Пака. Позднее выяснилось, что перед потасовкой в кафе молодые люди избили водителя одной из ведущих Первого канала.

Поведение футболистов вызвало широкий общественный резонанс. Многие эксперты заявили, что хулиганское поведение спортсменов дискредитирует репутацию российского футбола и страны в целом.

Ранее стало известно, что Кокорина и Мамаева перевели из карантина в двухместные камеры. Еще как минимум два месяца оба проведут в СИЗО.