Смартфоны с «дыркой» могут стать главным трендом следующего года

Москва, 20 октября. Инсайдер Ice universe опубликовал рендеры смартфона с камерой прямо в экране гаджета. По словам блогера, смартфон с «дыркой» может стать хитом 2019 года. Инсайдер опубликовал изображения в Twitter.

На продемонстрированной модели камера находится прямо в модуле экрана. «Дырка» может находиться в разных частях – сбоку или в центре. Блогер предложил своим подписчикам выбрать наиболее удобное расположение камеры.

Производители смартфонов опробовали различные варианты расположения фронтальной камеры, чтобы максимально уменьшить рамку экрана. Модуль камеры был встроен в каплевидный вырез, «челку» и выдвижную панель, сообщает телеканал «360».

Инсайдер считает, что благодаря нововведению производители смогут максимально расширить экран. Однако расположение динамика устройства остается неизвестным. Пока ни один производитель не сообщал о производстве смартфона с подобным решением.

The display open hole camera technology will become the mainstream technology in 2019, then you think, where is the camera position better? pic.twitter.com/4mh5G7CbeT