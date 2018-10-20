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В России стартовали продажи нового Renault Sandero Stepway

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В России стартовали продажи нового Renault Sandero Stepway

Москва, 20 октября. Продажи нового кроссовера Renault Sandero Stepway стартовали в России.

Автоэксперты обращают внимание, что новинка получила черную фальшрешетку радиатора, которая оснащена хромированными накладками и узнаваемым бампером. Покупателей приятно удивит новые руль и мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay внутри салона. 

Кроме того, специалисты отмечают, что от обычной модели Sandero Stepway этот кроссовер отличается пластиковой защитой кузова, а также увеличенным до 195 миллиметров клиренсом и внедорожным экстерьером.

В России стартовали продажи нового Renault Sandero Stepway

Объем двигателя автомобиля составляет 1,6 литра с отдачей 82, 102 и 113 лошадиных сил. Новинку в России можно приобрести от 709990 рублей.

Ранее эксперты изучили статистику и назвали автомобили, которые чаще всего в России фигурировали в ДТП. Самой бьющейся машиной оказалась Audi S5, передает «АмурМедиа».

Автор: Катерина Иванова
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