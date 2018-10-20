Устали прогибаться под США: эксперт объяснил, почему Индонезия не отменит сделку с РФ по Су-35

Москва, 20 октября. Индонезия однозначно будет придерживаться условий сделки с Россией по приобретению истребителей Су-35, несмотря на санкции, поскольку соглашение является для нее выгодным, объяснил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

По его словам, во-первых, сделка с Москвой выгодна для Джакарты, потому что в итоге выполнения всех условий страна получит относительно недорогой и очень хороший, конкурентоспособный самолет.

Во-вторых, отметил эксперт, многие страны «устали прогибаться под желания США». В качестве примера Дрозденко провел аналогию с Индией, которая 5 октября заключила контракт с Россией на поставку комплекса С-400, несмотря на внешнее давление.

«Сейчас нарастает протестное движение среди мировых политиков, которые не хотят подчиняться американцам», — цитирует его RT.

Военный эксперт также обратил внимание на то, что универсальному самолету Су-35, который служит для завоевания превосходства в воздухе и способен наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям, попросту нет зарубежных аналогов.

Напомним, о заключении сделки между Москвой и Джакартой на поставку 11 российских истребителей Су-35 стало известно в начале текущего года. Однако совсем недавно появилась информация о том, что выполнение условий контракта может быть отложено в связи с ужесточением антироссийских санкций и давлением Вашингтона на руководство Индонезии.

Ранее глава Минобороны Сингапура Риамизард Риачуду в кулуарах совещания руководителей оборонных ведомств государств-членов АСЕАН подчеркнул, что Джакарта не отступит от намерения заключить контракт с Москвой, несмотря на давление со стороны Запада. По его словам, Индонезия заинтересована в поставках российских Су-35 и рассчитывает на их скорейшее поступление. Кроме того, подчеркнул министр, стороны уже приступили к выполнению договоренностей.