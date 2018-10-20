Главврач рассказал, как «керченский стрелок» проходил осмотр у психиатра

Керчь, 20 октября. Главный врач керченского психоневрологического диспансера Владимир Марков уверен в профессиональных навыках психиатра, который выдал справку на оружие устроившему стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже Владиславу Рослякову.

«Я доверяю своему специалисту, который его осматривал, не сомневаюсь в его профессионализме. Росляков на учете у психиатра и нарколога не состоял», — сообщил Макаров в комментарии РИА Новости.

По словам главврача, Росляков проходил осмотр в его медицинском учреждении. На момент осмотра у студента не было признаков заболевания. Врач рассказал, что процедура осмотра длится около 20 минут. Врачи тщательно осматривают тело пациента, проверяют венозную подкожную сеть на предмет самоповреждений. Также врач беседует с пациентом, исследует анкету и задает вопросы.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу в политехническом колледже в Керчи, а затем активировал самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 16 обучающихся и пять сотрудников учебного заведения.

СК РФ назначил провести Рослякову посмертную психиатрическую экспертизу. По словам подруги матери «керченского стрелка», он три года копил деньги на ружье и хотел стать охотником. Юноша прошел курсы безопасного обращения с оружием и все необходимые медицинские комиссии и получил разрешение на охотничье оружие.