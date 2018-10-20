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Виновник смертельного ДТП в Барнауле ликвидирует свою компанию

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Виновник смертельного ДТП в Барнауле ликвидирует свою компанию

Барнаул, 20 октября. Бизнесмен Александр Руденко, признавший свою вину в смертельном ДТП в Барнауле, ликвидирует одну из своих компаний.

На следующий день после аварии он сообщил о намерении прекратить деятельность ООО «Алтайская энергетическая компания», в уставном капитале которой ему принадлежит треть долей, передает «Политсиб.ру». Руденко назначен ликвидатором предприятия.

Помимо указанной компании, бизнесмен владеет 50% в ООО «АЭК» и 33,3% в ООО «АЭК-Нефтепродукт».

Напомним, авария с участием 33-летнего Руденко, управлявшего BMW Х6, произошла на проспекте Ленина в Барнауле 15 октября. Предприниматель, который, как сообщалось, находился в нетрезвом состоянии, пересек перекресток на красный свет, где столкнулся с Renault. В результате ДТП погибли три человека, среди них девочки пяти и трех лет. Водитель кроссовера не пострадал, его задержали правоохранительные органы.

Автор: Екатерина Кухарева
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